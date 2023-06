Consorzio del Lago di Bracciano, Francesco Pizzorno è il nuovo presidente

L’Assemblea del Consorzio del Lago di Bracciano ha eletto all’unanimità il nuovo Presidente, Francesco Pizzorno, con il voto favorevole dei Comuni di Bracciano, Trevignano e Anguillara e dei soci presenti.

“Proseguiremo l’azione di rilancio turistico ed economico del lago di Bracciano. La volontà di Città metropolitana è quella di rafforzare ancora di più la collaborazione dei Comuni del territorio per un’azione congiunta che favorisca politiche di rilancio culturale e di conservazione e controllo degli impianti lacustri. Ringraziamo Renato Cozzella, Presidente uscente per il lavoro svolto fin ora e approfitteremo dell’iniziativa del prossimo 2 luglio a Bracciano per il passaggio di consegne del nuovo vertice”,

Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all’ambiente di CMRC