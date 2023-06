Bracciano, bilancio di previsione approvato 2023/25

“Dall’insediamento di ottobre 2021 questa amministrazione ha messo in campo un lavoro, forse poco visibile dell’esterno, per rilanciare l’azione amministrativa che risultava purtroppo zavorrata; primo punto è stata la riorganizzazione degli uffici che non possiamo ancora considerare ultimata ma rispetto alla quale sono stati fatti in questi mesi notevoli passi in avanti: con l’approvazione del bilancio siamo in grado tra le altre cose di poter completare questo passaggio fondamentale con la richiesta di autorizzazione per nuove assunzioni.

Il rendiconto che abbiamo redatto attesta che il Comune si trova in una posizione molto più solida di come lo abbiamo trovato, e ci mette nelle condizioni di poter valutare la richiesta di uscita anticipata dal piano di riequilibrio 2016-2025, avendone previsto l’intera copertura con ben due anni di anticipo. In special modo il fondo contenzioso ha beneficiato di una serie di sentenze favorevoli a dispetto di quanto pronosticato, e forse auspicato, da una parte dell’opposizione: queste sentenze, oltre a certificare l’assoluta correttezza degli accantonamenti fatti, (rivelatisi ben superiori a quanto gli uffici preposti, sulla base del parere degli avvocati che seguono le singole cause, avevano ritenuto necessario, e rispedendo al mittente le polemiche sollevate a quel tempo soprattutto da una parte dell’opposizione), ci hanno consentito quest’anno un accantonamento molto più contenuto, pur nel rispetto del principio di prudenza. Sempre in questo periodo di lavoro di risanamento quotidiano dell’ente, per cui voglio ringraziare sentitamente gli uffici e i dipendenti, abbiamo proceduto a riconoscere un debito di un milione e mezzo per cui era pervenuto un pignoramento al Comune pochi giorni prima del mio insediamento, un debito da sentenza curiosamente e fatalmente ignorato dalla precedente amministrazione.

Siamo finalmente in grado di guardare al futuro con maggiore serenità anche rispetto a temi annosi e importanti che hanno riguardato questo comune nell’ultimo decennio: in primis una sentenza del TAR di pochi giorni fa su un ricorso pendente riguardante la discarica di Cupinoro che ha dato pienamente ragione al Comune di Bracciano sulla somma di 10 milioni di euro che la Regione aveva inizialmente deliberato e poi revocato, consentendoci di aprire una nuova fase e forse anche di riscrivere un capitolo di storia recente spesso oggetto di strumentalizzazioni e ricostruzioni fantasiose. E’ un risultato che la mia amministrazione rivendica con forza, visto che poco dopo l’insediamento ho firmato la procura per la fissazione dell’udienza, quando mancavano ormai pochi giorni alla perenzione di un giudizio fondamentale per Bracciano, ma che nei 5 anni precedenti nessuno aveva coltivato. A fronte di ciò rammarica vedere ancora una volta una parte dell’opposizione che, ormai dopo quasi due anni siamo costretti a dirlo, incapace di partecipare in maniera costruttiva alla dialettica amministrativa e che si palesa solo per “rusticani” scontri frontali o per il ricorso a denunce iperboliche quanto risibili (l’ultima di queste consegnata proprio durante il Consiglio comunale di approvazione del bilancio). Dispiace soprattutto rilevare che spesso gli attacchi sono rivolti ai dipendenti dell’ente, con l’obiettivo di bloccare l’azione amministrativa a discapito dei cittadini.

Ma il bilancio, come detto, rappresenta soprattutto l’apertura di una nuova fase, in cui abbiamo intenzione non soltanto di continuare quanto di buono fatto finora, ma di implementare tutta quella parte di azione amministrativa che necessità di risposte ai cittadini più visibili, che guardi al decoro urbano, con l’importante stanziamento fatto per la programmazione delle manutenzioni necessarie in tutto il territorio, ma anche alle opere pubbliche, con i fondi stanziati per il completamento dei lavori necessari per la riapertura del campo sportivo o al finanziamento ottenuto per il rifacimento del Palazzetto Starnoni e per il completamento della palestra Starnoni, che sono già in fase di progettazione esecutiva, che si aggiungono agli interventi già programmati sul “Palaprovincia”.

Accanto a questi interventi, alcuni dei quali già partiti, sarà la volta di mettere a terra i progetti del PNRR, tra questi voglio sottolineare l’importante progetto di rigenerazione urbana del Lungolago Argenti, che deve essere un grande obiettivo di questo primo mandato.

Infine, nei prossimi consigli comunali rilanceremo alcuni punti caratterizzanti del nostro programma per quanto riguarda la partecipazione: approveremo infatti i regolamenti delle consulte e dei consigli di quartiere e di frazione. Ci aspettano mesi impegnativi ed appassionanti, auspico un lavoro intenso da parte di tutti, tutto il personale politico, amministrativo, tecnico, perchè, oggi ce lo certificano anche i numeri, per Bracciano si sta per aprire una fase nuova di rilancio.” così in una nota il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi