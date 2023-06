Pd oggi al voto (nel Lazio)

e elezioni primarie regionali per la scelta del nuovo Segretario Regionale e l’elezione dell’Assemblea Regionale del Partito Democratico.

A Cerveteri si potrà votare in due seggi. Nel capoluogo dalle ore 8 alle ore 20 presso il Circolo PD di Via Piave, 1. A Cerenova invece sarà allestito un seggio in Piazza del Mercato dalle ore 8 alle ore 13.

Possono partecipare al voto tutti gli elettori del PD, non solamente gli iscritti, versando un piccolo contributo di 2 euro destinato alla copertura delle spese organizzative.

I candidati alla Segreteria Regionale sono: Daniele Leodori, già vicepresidente della Regione Lazio e attuale vicepresidente del Consiglio Regionale, Mariano Angelucci, consigliere comunale di Roma Capitale. Si vota barrando il simbolo di una delle liste a sostegno del candidato segretario prescelto e si possono anche esprimere due preferenze per i candidati all’Assemblea Regionale (un uomo e una donna).

Cerveteri avrà la possibilità di essere rappresentata nell’assemblea regionale grazie alle candidature di Linda Ferretti e Fabio D’Annunzio nella lista “Il PD delle opportunità” a sostegno di Daniele Leodori.