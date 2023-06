Disinfestazione zanzara e zanzara tigre, il ciclo di interventi a Cerveteri e frazioni

Prenderà il via nella serata di lunedì 19 giugno il programma di disinfestazione dalla zanzara e zanzara tigre in tutto il territorio comunale di Cerveteri.

Il calendario degli interventi inizierà lunedì 19 giugno Cerveteri capoluogo alto, martedì 20 giugno Cerveteri capoluogo basso e Campo di Mare, mercoledì 21 giugno Cerenova, zona Ippocampo, Due Casette, Sasso e Cerqueto, giovedì 22 giugno Valcanneto, Ceri, Borgo San Martino e I Terzi. I trattamenti avranno inizio alle ore 23:00 e si concluderanno alle ore 05:00 del mattino seguente.

Durante il passaggio dei mezzi della disinfestazione si raccomanda di tenere chiuse le finestre, di ritirare in casa i panni stesi e di mettere al riparo animali di affezione, cibo e indumenti.

“L’intervento interesserà l’intero territorio comunale – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è necessario però precisare come sempre che il processo di disinfestazione non può risolvere in maniera definitiva il problema della proliferazione delle zanzare. L’effetto di questi interventi infatti è circoscritto alle sole aree pubbliche e solo di riflesso si riproducono risultati contro i focolai presenti nei giardini, sui terrazzi o presso le piscine condominiali. È fondamentale quindi, per ottimizzare gli effetti, la collaborazione di tutti i cittadini. Giardini poco curati o ristagni d’acqua possono indebolire, anche sensibilmente, l’efficacia degli interventi effettuati”.

Si precisa che saranno utilizzati solo prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute.