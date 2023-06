Regione Lazio al tavolo intersettoriale regionale della moda

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ha partecipato oggi alla prima riunione annuale del Tavolo intersettoriale regionale della Moda presieduto dal vicepresidente e assessore regionale allo Sviluppo Economico, al Commercio, all’Artigianato, all’ Industria e Internazionalizzazione, Roberta Angelilli.

Presenti all’incontro i componenti del tavolo Tiziana Petucci, Direttore Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca della Regione Lazio, Silvia Angeluccetti in rappresentanza dell’assessorato Sport, Grandi eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Flavia D’Auria (Unioncamere Lazio), Emanuela Magnante (Unioncamere Lazio), Stefano Dominella (Unindustria), Ilario Melis (CNA Lazio), Eleonora Riccio (CNA Lazio), Gaetano Aloisio (Confartigianato), Luca Litrico (Federlazio), Angelo Mantini (Confesercenti), Andrea Lupo Lanzara (Accademia del Costume e della Moda), Alfredo De Giglio (Accademia Nazionale dei Sartori), Valeria Franca Mangani (Fare Moda – Sustainable Fashion Innovation Society), Clara Tosi (Artisanal Intelligence), Sandro Di Castro (Conflavoro PMI) e, in videoconferenza, Giulio Anticoli (Roma Produttiva).

«La Regione Lazio riconosce il valore economico, sociale e culturale del settore della moda come strumento indispensabile per promuovere il Made in Italy e l’immagine di Roma e del Lazio nel mondo. Per questo faremo ogni sforzo per sostenere le tante eccellenze imprenditoriali e artigianali del nostro territorio, ma soprattutto rilanceremo il connubio virtuoso tra Moda e industria del Cinema e dell’audiovisivo che ha visto Roma protagonista negli anni della Dolce Vita. Il Tavolo della Moda è uno strumento fondamentale per coordinare tutti i principali rappresentanti del settore; insieme dobbiamo sostenere la formazione di figure professionali specifiche e le eccellenze creative che ci permetteranno di rilanciare il settore regionale della moda in modo strutturale puntando su innovazione e sostenibilità», ha dichiarato la vicepresidente Angelilli.

La prossima settimana, inoltre, sarà convocato anche il tavolo tecnico composto da rappresentanti della Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale volto alla definizione della nuova Fondazione che prenderà il posto di AltaRoma.