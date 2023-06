Canale Monterano, attivo al cimitero il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti

Riceviamo e pubblichiamo: Nell’ottica di un continuo miglioramento della raccolta differenziata comunale è stato attivato in questi giorni anche presso il Cimitero Comunale il servizio di differenziazione dei rifiuti prodotti.

I cittadini, al posto dei vecchi secchi in metallo, troveranno cassonetti differenziati per plastica, carta, indifferenziato, organico (umido) e vetro.

Al fine di aiutare gli utenti nella differenziazione, ogni cassonetto dispone di un cartello con l’indicazione della tipologia del rifiuto da conferire.

“I nuovi cassonetti sono stati acquistati grazie ad un contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale – commenta il Vice Sindaco Fabrizio Lavini, che ha la delega al Ciclo dei Rifiuti – grazie al quale abbiamo acquistato altro materiale utile: dai piccoli mastelli da 40 litri, a quelli da 120, 240 e carrellati da 1100. Un rinnovo che quindi non peserà sulle tasche dei cittadini e che prelude all’avvio del nuovo affidamento del servizio di raccolta, ormai alle battute finali. Chiediamo ai cittadini di fare raccolta differenziata anche presso il nostro Cimitero, da oggi dotato di cinque mini-isole, per migliorare ancora le percentuali di differenziazione del rifiuto prodotto e dare dignità e rispetto ad un luogo importante per tutti noi, sul quale negli ultimi mesi l’Amministrazione comunale ha investito per renderlo più decoroso e degno del ruolo che ha.”