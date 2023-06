XV municipio, lavori sulla Braccianese

“Da questa sera e fino al 23 giugno, nel solo orario notturno 21 – 06, Via Braccianese rimarrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cassia (altezza La Giustiniana) e l’intersezione con Via della Storta.

Terminate le operazioni di sfalcio e pulizia dei marciapiedi, che dopo anni di attesa si sono svolte proprio in questi giorni, prendono oggi il via anche gli interventi di rifacimento e riqualificazione del manto stradale.

L’avvio dei lavori, che complessivamente riguarderanno oltre 20 km di strada, è frutto di un grande lavoro di squadra portato avanti nell’ultimo anno e mezzo con l’Assessorato capitolino ai Lavori Pubblici, per cui non posso che ringraziare l’Assessora Ornella Segnalini, e il Dipartimento Csimu; un impegno che ci ha permesso prima di inserire Via Braccianese all’interno dell’accordo con ANAS per i lavori del Giubileo e poi di approvare in Giunta Municipale una Direttiva per chiedere la priorità assoluta per la manutenzione di questa strada.

Grazie anche alla delegata della Città Metropolitana, Manuela Chioccia, e all’Assessora ai Lavori Pubblici del nostro Municipio, Luigia Chirizzi”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati