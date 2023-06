“RettiliAmo”, al Granarone un evento dedicato al fantastico mondo dei rettili

All’interno dell’Aula Consiliare del Granarone torna la divulgazione scientifica. Merito di Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri e Divulgatrice Scientifica, che per venerdì 16 giugno alle ore 17:00 propone “RettiliAmo – il fantastico mondo dei rettili”, un appuntamento dedicato ai bambini e bambine, ma anche ai più grandi, per scoprire insieme il fantastico mondo dei rettili. Ad affiancare la Delegata Pamela Baiocchi, la Dottoressa Sabrina Mazzanti, Medico Veterinario della Asl Roma 2 – Tutela Benessere Animali Esotici.

La partecipazione è gratuita. Consigliata la prenotazione ai numeri di telefono: 3701291611 e 3454239341.

“Così come ero solita fare prima della crisi pandemica che di fatto ci ha allontanati un po tutti, con la fine dell’anno scolastico ci tenevo a riorganizzare un pomeriggio di conoscenza per i bambini del nostro territorio – ha detto la Delegata Pamela Baiocchi – con ‘RettiliAmo’, voglio far avvicinare i più piccoli al fantastico, immenso ma allo stesso tempo misterioso mondo dei Rettili e degli animali esotici. Sarà per loro, occasione per conoscerli, per toccarli, ovviamente in completa sicurezza, e scoprire il loro mondo divertendosi allo stesso momento”.

“Ovviamente l’invito è aperto a tutti – prosegue Pamela Baiocchi – insieme alla Dottoressa Mazzanti, che ringrazio per la disponibilità offertami anche in questa occasione, e l’Associazione Argo, cercheremo di offrire ai bambini un momento di formazione e cultura. In passato questi appuntamenti erano sempre estremamente apprezzati. Auspico che anche in questa occasione, possa esserci un riscontro importante”.