A Istanbul il Manchester City vince la Champions league con un gol di Rodri a metà ripresa. Peccato per l’Inter, che recrimina per un’occasione fallita da Lautaro sullo 0-0, una traversa colpita da Dimarco e, a pochi secondi dalla fine, per un errore di testa di Lukaku, che avrebbe potuto allungare il match ai supplementari. La formazione di Inzaghi, alla prima sconfitta dopo sette finali vinte di fila, torna a casa comunque a testa alta. Per l’Italia zero su tre, aveva tre finaliste nelle coppe europee, tutte e tre sono uscite sconfitte.