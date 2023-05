Codice della strada, si cambia

Si verso la definizione della riforma del Codice della strada. La modifica avverrà con un ddl, presentato verosimilmente in Consiglio dei Ministri e verrà approvato entro la fine dell’anno.

Le novità principali saranno relative ad un inasprimento delle sanzioni soprattutto per chi provocherà incidenti in condizioni di stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. La nuova regolamentazione riguarderà anche i monopattini, con l’obbligo di casco e una velocità massima di 20/25 km/h.