Gerano, omaggio a Città metropolitana

“Un riconoscimento che ci lusinga e ci spinge a conservare e sostenere tradizioni come questa, che valorizzano il territorio metropolitano in tutta Italia. La tradizionale infiorata di Gerano, conosciuta oltre i confini regionali, si tramanda da decenni attraverso un’arte che si è consolidata e raffinata nel tempo attraverso tecniche sempre più elaborate. Le mani sapienti dei maestri infioratori, riescono ogni anno, a realizzare quadri sempre più raffinati non solo di

figure religiose ma anche opere d’arte in maniera fedele. L’augurio è quello che queste tradizioni peculiari del territorio metropolitano di Roma, possano durare nel tempo e rimanere un vanto per le nostre comunità locali.”

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma