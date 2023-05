Città metropolitana e il festival della moda di Villa Altieri

Si è tenuto a Villa Altieri, sede dell’archivio storico e biblioteca istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, il “Festival della moda Italia & International”, una manifestazione legata al mondo della moda, che rappresenta un osservatorio di ricerca privilegiato sulle future modelle, modelli e giovani stilisti in grado di coinvolgere gli standard di stile, bellezza e personalità nei futuri trend. Stilisti, creatori e designer di abiti e accessori nazionali e internazionali hanno partecipato e introdotto le loro creazioni di fronte a una numerosa platea di professionisti ed esperti del settore. Organizzatori dell’evento, il conduttore radiotelevisivo Stefano Raucci, voce di Radio Radio e Sky, e l’agenzia di Moda Sabina Prati Eventi Moda, che vanta un alto cast di modelle e organizza corsi di portamento e casting per tutte le età. L’evento ha visto la partecipazione di stilisti che provengono da ogni parte d’Italia e non solo, Accademie di Moda italiane, atte a promuovere la moda made in Italy tra i giovani italiani, designer e creativi di moda internazionali, portando collezioni esclusive e create appositamente per l’appuntamento di Roma. Nell’occasione sono intervenuti gli allievi stilisti dell’Alta Moda Academy di Roma e l’Accademia di Moda di Bergamo.

“Ospitare in questa location seicentesca di Città Metropolitana di Roma, tra le ville più prestigiose del centro storico della Capitale, un’iniziativa come questa, è un segno del fatto che cultura, arte e moda si intersecano tra loro in maniera suggestiva e affascinante. La moda oggi e’ diventata un settore multimediale, che si allarga a altri comparti come la musica, l’estetica, la danza e che ormai impiega migliaia di profili professionali. Il settore della moda non è solo bellezza e creatività, ma anche economia e, dopo la pandemia, l’industria della moda è tornata in crescita costante, sia per fatturato che per numero di aziende, rilanciando appieno il Made in Italy sul mercato internazionale. Classicismo e innovazione trovano oggi in questo evento la sintesi perfetta: grazie ai giovani silisti e ai giovani modelli e modelle questa sera presenti, stiamo formando la moda del futuro, un motore di estro, innovazione e di idee. L’arte e la cultura di Villa Altieri e il talento, la bellezza e lo stile di queste creazioni rappresentano la testimonianza che Roma e il suo territorio stanno tornando ad essere la sede ideale dei grandi eventi e che la nostra città è pronta a riappropriarsi del ruolo nazionale e internazionale che le spetta di Capitale della cultura, delle arti e del talento”

Cristina Michetelli, Consigliera delegata a Bilancio e patrimonio Città metropolitana di Roma Capitale.