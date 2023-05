A Roma il bistrot De La Place

Pubblico delle grandi occasioni martedì 23 maggio a Roma per l’inaugurazione del Bistrot De La Place, nuovo ristorante dedicato alla cucina tipica francese. Una ulteriore esperienza nel settore della ristorazione, che arriva nel cuore dei Parioli, a Piazza Santiago del Cile 1 e sottolineata dalla presenza alla cerimonia di inaugurazione di ambasciatori, titolari di studi legali e professionali, imprenditori ed esponenti del mondo politico e istituzionale.

“Un angolo di Francia nel cuore dei Parioli”, sottolinea l’amministratore unico di The Dome, Giorgio Fanfani, già ai vertici di aziende pubbliche e private come Pagine Gialle, Star, e Telemontecarlo e da 10 anni impegnato su più fronti nel settore della ristorazione (anche come chef a domicilio e come influencer, con il suo canale IG ilcuocogiorgio), “Questa nuova iniziativa nasce dall’esperienza del ristorante Le Carré Français, fondato nel 2015 a Roma in Via Vittoria Colonna 30 e tuttora in attività. L’obiettivo è quello di offrire al pubblico un’esperienza a 360° con la cucina tipica francese. Sia nella scelta dei vini che sul pane e i dolci, che vengono prodotti direttamente da noi. Abbiamo scelto Parioli perché a Roma è il quartiere della ristorazione, dove sono presenti numerosi locali ma, dove appunto mancava un ristorante dedicato alla cucina francese”.

Il Bistrot De La Place offre menù diversificati, dal lunedì al venerdì. A pranzo per chi deve fare una pausa dal lavoro, con una cucina più rapida, caratterizzata da crepes, insalate e sushi-galette, mentre dalle 18 alle 22.30 un menù variegato, dove a farla da padrone è il classico abbinamento ostriche e champagne. Punterà anche sull’ora dell’aperitivo.

“Abbiamo già un piano di espansione”, prosegue Giorgio Fanfani, “L’idea è di portare i nostri marchi il Bistrot De La Place e Le Carré Français anche in altre città. Stiamo già valutando una location su Milano per l’inizio del 2024”.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, anche l’azionista di maggioranza Alain Lefebvre e il direttore generale operativo Jildaz Mahé.