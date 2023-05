Ucraina-Russia, la guerra (purtroppo) continua

La sottile linea rossa del confine tra Ucraina e Russia potrebbe essere stata varcata per la prima volta da iniziò conflitto: non più bombardamenti e colpi di mortaio ma truppe di terra che oltrepassano il confine. Queste le notizie, ancora da confermare, che circolano in rete dalla notte di lunedì. Nel frattempo continua l’escalation verbale tra Occidente e Mosca per l’addestramento dei piloti ucraini agli F-16, il viceministro alla difesa russo ha tuonato: ‘’conseguenze terribili se l’Occidente fornisce f-16 a Kiev’’.