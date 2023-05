Gruppo Bandistico Cerite e ragazzi della scuola Salvo D’Acquisto in concerto al Granarone

Si concretizza il progetto bandistico patrocinato e finanziato dalla Regione Lazio che per l’intero anno scolastico ha visti protagonisti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Cerveteri avvicinarsi al mondo della musica sotto la guida del Maestro Augusto Travagliati, Direttore del Gruppo Bandistico Cerite.

Sabato 20 maggio alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone, avranno l’occasione di esibirsi davanti alla città, nel primo dei tre concerti di fine anno che la Scuola, insieme al Gruppo Bandistico, hanno in programma in città.

Un progetto curato in prima persona dal Maestro Augusto Travagliati, insieme alla Professoressa Lucrezia Palmitessa, referente del progetto.

“Per l’intero anno scolastico, il Maestro Augusto Travagliati, già Direttore del Gruppo Bandistico Cerite si è recato in classe dai bambini in orari extracurriculari per fare loro lezioni di musica ed avvicinarli alla meravigliosa arte dello strumento – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – lezioni che gli studenti hanno seguito con passione e dedizione. Questi giovani musicisti non si esibiranno da soli, ma insieme ai componenti del Gruppo Bandistico Cerite, dando vita ad un bellissimo ensemble che sono certa emozionerà tutti. In repertorio, marcette, brani più o meno celebri. A tutti i ragazzi, i miei complimenti e la speranza che questo progetto li abbia fatti non solo avvicinare, ma innamorare della musica e che magari in futuro possano anche loro esibirsi all’interno del Gruppo Bandistico Cerite”.