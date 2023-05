Malamovida, firmata l’ordinanza per fronteggiare il fenomeno

Chiusura anticipata dei minimarket nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica a partire dalle 22 fino alle 5 del mattino del giorno successivo, con l’obiettivo di arginare il fenomeno della malamovida anche in vista del periodo estivo.

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che sarà in vigore fino al 15 ottobre. Sulla base di una mappatura delle aree a rischio e dando seguito agli atti politici approvati in questi mesi dall’assemblea capitolina e da alcuni municipi, l’ordinanza è stata estesa non solo a tutto il centro storico, ma anche nell’intero territorio dei municipi II, III, V, VI e IX. Nel Municipio X le zone interessate sono il lungomare di Ostia, la stazione Roma-Lido, piazza Anco Marzio e Piazza Tor San Michele. Nel Municipio XIII verrà applicata invece nel quadrante compreso tra piazza della Salle, Largo Boccea, Circonvallazione Cornelia e Piazza Giureconsulti. Infine nel XV Municipio l’area attenzionata è quella compresa tra il Piazzale di Ponte Milvio e Via Riano.

L’obbligo di chiusura è esteso anche alle giornate di lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023.