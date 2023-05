Trevignano Romano, comune cardioprotetto

Quello che era solo un protocollo d’intesa, è divenuto realtà: Trevignano Romano è comune cardioprotetto, grazie alla donazione di tre defibrillatori da parte dell’Associazione DiagnosticCare e la IZI Love Foundation che, sabato 6 maggio, sono stati formalmente attivati.

In aree specifiche pubbliche, i tre DAE (Defibrillatore automatico esterno), sono utilizzabili anche da soccorritori non sanitari che potranno ricevere l’opportuna formazione per un corretto utilizzo. Con l’ulteriore impegno e disponibilità dell’Associazione DiagnosticCare, potranno partecipare ad un corso gratuito per l’abilitazione all’uso (BLS-D) ovvero alle manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore.

Tre le aree individuate, scelte per l’alta frequentazione anche di persone che fanno sport e che, in caso di malore improvviso, possono ricevere un aiuto tempestivo:

– Via Giuseppe Garibaldi 48 (piazzetta antistante Cinema Palma)

– Piazza Vittorio Emanuele III (giardino – prossimità fermata bus)

– Via della Rena altezza Via degli Asinelli (lungolago)

I defibrillatori inaugurati già censiti, sono operativi con l’autorizzazione dell’Ares 118.

Alla presenza del Sindaco Claudia Maciucchi, del Vicesindaco Luca Galloni, dell’Assessore Elio Gazzella, del Consigliere Delegato Monica Silenzi, del Presidente del Consiglio Comunale Chiara Morichelli, del Dott. Stefano Gambioli, del Consigliere Regionale Delegato della Protezione Civile Dott. Nazareno Neri, del coordinatore e dei volontari del Gruppo di Protezione Civile di Trevignano Romano, della Polizia Locale, della Misericordia di Bracciano, del sostegno dell’APT Trevignano Romano, il Comune di Trevignano Romano così “mette in campo una azione concreta” portata avanti insieme ogni giorno, anche con il supporto di volontarie e volontari delle realtà associative sensibili