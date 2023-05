Bracciano… “la vera storia del campo sportivo ve la raccontiamo noi”

Riceviamo e pubblichiamo – Il 23 gennaio 2018, a seguito di un sopralluogo tecnico che aveva evidenziato alcune criticità dei soli locali adibiti a spogliatoi del campo sportivo Vergari, l’allora Sindaco, dott. Armando Tondinelli, ne predispose la chiusura. Non la chiusura parziale dei soli locali però, bensì la chiusura dell’intero impianto, promettendo di risolvere in tempi brevissimi le suddette problematiche. Il 1 febbraio del 2018, il preposto ufficio comunale, provvedeva ad emettere una determina di annullamento del certificato di agibilità degli spogliatoi, che era datato anno 2009 e quindi il cui annullamento andava oltre i termini previsti dalla Legge n° 241/1990. Ci chiediamo, perchè il Sindaco Tondinelli non ha intrapreso la strada più semplice e meno onerosa del ripristino delle criticità evidenziate e soprattutto perchè ha predisposto la chiusura dell’intero impianto sportivo e non solamente interdetto l’utilizzo dei locali non agibili?

Successivamente si sono avviate le procedure per la realizzazione del nuovo campo esterno, con una iniziale spesa di € 1.200.000,00 che poi, in fase di esecuzione delle opere, ha visto un incremento di circa € 180.000,00. L’allora sindaco Tondinelli, ottenne un finanziamento ministeriale di € 160.000,00 per portare a compimento le opere e consegnare finalmente, dopo circa 3 lunghi anni di attesa, il campo sportivo ai ragazzi di Bracciano, che nel frattempo, tra sacrifici loro e delle famiglie, si sono trovati a doversi spostare nei paesi limitrofi oppure ad abbandonare il loro sport preferito. Ottenuto detto finanziamento quindi, l’ex sindaco Tondinelli, sul finire del suo mandato, effettuò una variazione di bilancio, che doveva essere approvata in Consiglio Comunale entro 60gg, ovvero entro la data del 31/12/2021. Nel frattempo, nel mese di ottobre 2021, il mandato amministrativo passa dall’ex Sindaco Tondinelli al Sindaco Crocicchi, che della riapertura del campo sportivo Vergari aveva fatto il suo cavallo di battaglia durante la campagna elettorale per le elezioni comunali! Al neo Sindaco Crocicchi, che tanto aveva a cuore la riapertura del campo sportivo Vergari, sfugge però di portare in Consiglio Comunale la ratifica della variazione di bilancio predisposta dalla Giunta Tondinelli entro la data ultima del 31/12/2021, arrivando quindi a perdere il finanziamento ottenuto per il completamento del campo sportivo. Così, nel totale immobilismo, arriviamo sino alle porte del mese di maggio 2023, portando da 3 a ben 5 gli anni di chiusura del campo sportivo Vergari.

Da ambo le parti le responsabilità sono state enormi ed a farne le spese sono stati i nostri ragazzi e le loro famiglie!

Ed oggi come ci troviamo? Anzitutto ci troviamo ancora senza campo sportivo, o meglio, con il nuovo campo da calcio esterno ancora chiuso perchè da ultimare e con il vecchio campo interno totalmente abbandonato e mandato in malora. Sì perché, in tutto questo che abbiamo cercato di riassumere nella maniera più semplice e breve possibile, dobbiamo segnalare che in modo assolutamente consapevole e volontario, sia l’ex sindaco Tondinelli che l’attuale sindaco Crocicchi, hanno deciso di distruggere il campo sportivo in erba e la bellissima pista di atletica, che sarà difficile poter restituire ai nostri ragazzi! In tutti questi anni infatti non è stata fatta nessuna opera di manutenzione, tanto dall’ex Sindaco Tondinelli quanto dall’attuale Sindaco Crocicchi, facendo un danno inestimabile a tutta la comunità ed in particolar modo a tutti i ragazzi delle varie società sportive. A tutt’oggi, nel programma di attuazione delle opere pubbliche previsto dall’Amministrazione Crocicchi, nessuna somma è stata stanziata per manutenere e ripristinare il vecchio campo sportivo e questo ci sembra un segnale importante a conferma delle intenzioni di questa Amministrazione riguardo la riapertura del vecchio campo in erba e della ristrutturazione della pista di atletica.

Inoltre ci chiediamo, visto che l’ex Sindaco Tondinelli ha ceduto il pozzo del campo sportivo ad ACEA ATO2, se dovesse mai rifarsi il campo verde e tornare fruibile, come provvederemmo all’innaffiamento?

Invitiamo i cittadini ad andare a verificare le condizioni del campo Vergari per rendersi conto del danno immenso causato da una mala gestione della cosa pubblica, a dir poco imbarazzante!

I Consiglieri Comunali di Un passo avanti per Bracciano

Alberto Bergodi

Enrica Bonaccioli

Roberta Riccioni