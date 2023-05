Attesa per il nuovo decreto lavoro

Nel nuovo decreto Lavoro atteso oggi 1 maggio al Consiglio dei ministri convocato a palazzo Chigi sono previste importanti novità sui rinnovi dei contratti a termine. Il provvedimento va a riformare il dl Dignità voluto nel 2018 dal governo Conte e con Luigi Di Maio ministro del Lavoro.

Diverse le novità in programma, dai contratti a termine, ai voucher agli incentivi per gli under 30 che non studiano e ne lavorano e per le aziende che operano nei settori dei congressi, fiere ed eventi.