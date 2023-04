“Testimoni di Pace”, una giornata evento celebrare gli 80 anni dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra

Il 30 aprile alle 17.15 su Rai3 andrà in onda “Testimoni di Pace”, uno speciale per celebrare gli 80 anni dalla fondazione dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, l’ente morale Medaglia d’Oro al Merito Civile preposto per legge in Italia alla rappresentanza e alla tutela delle vittime civili di guerra e delle loro famiglie.

Un percorso nella storia e nella memoria attraverso la voce dei testimoni della guerra e dei promotori della pace, una giornata evento condotta da Metis Di Meo, e con la regia di Andrea Conte, che vedrà la partecipazione di Francesco Pannofino, già testimonial della campagna dell’ANVCG sugli ordigni bellici inesplosi, che leggerà la poesia che Franco Leoni Lautizi – sopravvissuto alla strage di Marzabotto – ha dedicato alla madre che lo salvò facendogli scudo con il proprio corpo. E ancora Asia Argento che presterà la propria voce alla storia di Rita Francardo, una bambina sopravvissuta ai bombardamenti su Catania del 1943, una donna che ha saputo vivere con grande coraggio un destino drammatico. Ma Asia Argento ricorderà anche il bisnonno Aurelio Nicolodi, cieco di guerra e fondatore dell’Unione Italiana Ciechi e dell’Associazione Ciechi di Guerra.

Sul palco della giornata evento anche Francesca Satta Flores che leggerà “Pippo”, un testo che spiega il nome con cui venivano popolarmente chiamati, nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale, gli aerei da caccia notturna delle forze alleate. Piji Siciliani con la canzone Generale e Claudia Campagnola con il monologo di Chaplin da Il Grande Dittatore. E ancora l’esibizione teatrale “La scelta” di Mara Moschini e Marco Cortesi. È previsto inoltre un video inedito di testimonianza dello scrittore Andrea Camillleri sul valore della memoria e sull’importanza della Liberazione e un contributo musicale di Simone Cristicchi.

“Testimoni di Pace” metterà al centro soprattutto la testimonianza di chi ha vissuto la guerra. Ascolteremo la voce di Ettore Fellegara, Presidente ANVCG della Sezione di Piacenza, che ancora molto giovane fu tra le vittime del bombardamento all’aeroporto di San Damiano del 14 maggio 1944. Di Gianna Vlacci, esule istriana cui sono stati uccisi entrambi i genitori nel 1945, il padre fu infoibato perché considerato fascista e ugualmente la madre fu uccisa perché ritenuta partigiana, che per la prima volta condivide la sua vicenda di sofferenza ed esilio. E ancora Liliana Del Monte, sopravvissuta all’eccidio di Bettola, Natalina Ferri, Vice Presidente del Comitato dei familiari dei piccoli martiri di Gorla, che ricorderà le 203 vittime del “fuoco amico” di una pattuglia aerea americana che colpì la scuola elementare Francesco Crispi. E poi Nicolas Marzolino e Lorenzo Bernard, giovanissime vittime civili di guerra, oggi dirigenti dell’ANVCG, che hanno perso la vista a causa di un ordigno bellico a Novalesa, nel torinese, nel 2013.

Ci sarà spazio anche per il ricordo di Don Carlo Gnocchi e della sua attività di assistenza ai “mutilatini” con la testimonianza di Edoardo Feltrin, Presidente della sezione ANVCG di Pordenone, che aveva solo 4 anni quando venne investito dall’esplosione di una bomba farfalla rimasta silente nel cortile dell’asilo a Caneva, e Mario D’Alessandro, oggi Presidente della Sezione ANVCG di Chieti, che a soli 5 anni rimase gravemente ferito al volto dopo il ritrovamento di un ordigno inesploso.

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra sarà raccontata anche da chi è protagonista e coordinatore, ogni giorno, delle tante attività: il Presidente Nazionale Michele Vigne, il Vice Presidente Vicario Michele Corcio che farà il punto sull’impegno internazionale dell’ANVCG e sulla collaborazione con Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo e la Vice Presidente Adriana Geretto che racconterà il lavoro di testimonianza nelle scuole e la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra ogni 1°febbraio.