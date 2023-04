Governo Civico per Cerveteri: “Asilo nido comunale a Cerenova frutto di un grande lavoro dell’Amministrazione comunale”

Un Consiglio comunale storico quello di ieri per Cerveteri. Abbiamo infatti approvato un importante passaggio che porterà alla realizzazione del secondo asilo nido comunale della storia della nostra città, che sorgerà a Cerenova. Un risultato che ci soddisfa e che prosegue il percorso già tracciato dalla nostra forza politica nella precedente amministrazione, quando realizzammo il primo asilo nido comunale e partecipammo al bando per ottenere il finanziamento per il secondo (poi concesso).

Oggi, con Elena Gubetti, prima Sindaco donna della nostra città, continuiamo nel solco del lavoro iniziato dal Sindaco Pascucci, realizzando nuove strutture necessaria a garantire alle famiglie un servizio indispensabile come l’asilo nido comunale.

Un progetto importante sul quale l’Amministrazione comunale di cui ci onoriamo di essere il gruppo maggioritario ha fortemente creduto. Il nuovo asilo nido sorgerà a Cerenova, una realtà che conta un consistente numero di famiglie molte delle quali composte da giovani e giovanissimi.

Doveroso da parte nostra, porgere un ringraziamento al nostro Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti, colonna storica di Governo Civico, che con il suo lavoro ha consentito all’Ente di aggiudicarsi questo importante finanziamento del Pnrr per la progettazione del nuovo Asilo Nido.

Al Sindaco Elena Gubetti e all’Amministrazione, il nostro ringraziamento per la prontezza e la capacità nell’aver assolto a questo importante punto programmatico.