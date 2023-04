In arrivo un nuovo taglio sul reddito di cittadinanza, in bilico il sussidio di 350 euro. Per gli occupabili l’ultima bozza prevede una prestazione ad hoc di appena 350 euro al mese, al massimo per 12 mesi non ripetibili, contro i 500 euro più eventuali 280 euro per l’affitto previsti per il sussidio ordinario di povertà che inoltre ha una durata massima di 18 mesi ripetibili