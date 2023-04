L’alberghiero di Ladispoli in visita a Firenze

Una giornata di sole e di bellezza in una della città d’arte più visitate al mondo, Firenze, dove gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli (classi 4^KA, 4^ KB, 4^ SB e 5^SB) sono stati accompagnati dalla Vicepreside Prof.ssa Rosa Torino e dai Docenti Dina Cerroni, Elisa Colombo, Angela Di Sabatino, Emanuela Ottaviani, Andrea Palma, Alessio Ruggero e Maria Grazia Vasta: dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto, al Battistero di San Giovanni, da Piazza della Signoria al Ponte Vecchio, passando davanti agli Uffizi e al Museo nazionale del Bargello. E ancora la Basilica di Santa Croce e Palazzo Pitti, senza dimenticare la Casa di Dante e il famoso Mercato centrale con la sua straordinaria Scuola di Cucina intitolata a Lorenzo de’ Medici.

“Nel nostro Istituto puntiamo da sempre ad alternare apprendimento formale e “lezioni sul campo” che devono condurre gli studenti alla scoperta del territorio, dei suoi tesori artistici e dello straordinario patrimonio di bellezza che rende unico il nostro Paese. – ha affermato la Vicepreside Prof.ssa Rosa Torino – Siamo certi che la giornata di oggi rimarrà nella memoria e nei cuori degli allievi con il suo bellissimo bagaglio di suggestioni ed emozioni”.

“L’uscita didattica è stata una sorta di lezione open air, a dimostrazione che le nostre città d’arte sono autentici musei a cielo aperto … – ha aggiunto la Prof.ssa Angela Di Sabatino – e, per gli studenti di un Istituto Alberghiero, non poteva mancare la degustazione del buon cibo rappresentato dagli ottimi prodotti dell’enogastronomia toscana: docenti ed allievi insieme, perché fare scuola è anche questo …”.

E giovedì 20 aprile toccherà a Roma dove si recheranno gli allievi della 3^KB per un’immersione nei fasti e nell’eleganza della Città Eterna fra piazze, chiese, fontane e ponti:

da via della Conciliazione e Piazza San Pietro, passando per Castel Sant’Angelo prima di entrare nel cuore dell’Urbe: Piazza Navona, San Luigi dei Francesi, ma anche la Fontana di Trevi, il Pantheon, Piazza di Spagna e Via del Corso. Un cammino indimenticabile attraverso i secoli, gli stili e la bellezza della Capitale.