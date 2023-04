Pensioni, approvato lo scivolo

E’ pronto ad essere approvato lo scivolo per la pensione destinato ai lavoratori fino a cinque anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici. La deroga potrà essere utilizzata fino al 2025. Il contratto di espansione, inizialmente previsto fino al 2023, è esteso di due ulteriori anni (2024 e 2025) dalla bozza del decreto, la cui approvazione è attesa nelle prossime settimane in consiglio dei ministri.

Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è invece consentita una riduzione oraria.