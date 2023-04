Roma, a Villa Altieri per valorizzare l’alta sensibilità

Valorizzare l’alta sensibilità e creare ambienti educativi in cui le persone altamente sensibili possano esprimere al meglio il proprio potenziale. Sono questi alcuni degli argomenti al centro di “Educazione sensibile che si svilupperanno nel convegno organizzato domani 18 aprile nella storica cornice di Villa Altieri (Viale Manzoni, 47) a partire dalle ore 10.

Creare ambienti di apprendimento dove le persone fioriscono”, il Talk&Lab organizzato da Città metropolitana di Roma Capitale nell’ambito di HS- module, progetto europeo volto a promuovere e premiare l’eccellenza nell’insegnamento e nello sviluppo delle competenze, di cui l’ente metropolitano è partner.

La conversazione tra gli esperti internazionali invitati e i partecipanti sarà moderata dalla regista e autrice RAI Federica Mura. Nel pomeriggio il laboratorio di scrittura creativa con parole e immagini che, insieme alla mostra di fotografia e collage “Specchi Sensibili”, offriranno una cassetta per gli attrezzi utile per insegnanti, orientatori, tutor, psicologi, coach, orientatori, counselor, logopedisti e persone sensibili.

Tre gli argomenti principali del Talk & Lab: sensibilità dell’elaborazione sensoriale, setting educativi e di consulenza e apprendimento lungo l’arco della vita (infanzia, adolescenza ed età adulta); adolescenza e alta sensibilità; la pratica della scrittura creativa come modo per rallentare e ricentrarsi e per lo sviluppo personale.

Interverrano Monika Baryła-Matejczuk, coordinatrice europea del progetto, psicologa e docente all’Unità di Psicoprofilassi e Aiuto psicologico dell’Università di Economia e Innovazione di Lublino, Monika Wawrzeńczyk-Kulik, esperta di programmi formativi e professoressa associata presso l’Università dell’Economia e dell’Innovazione a Lublino, Massimo Bortolini, fotografo e documentarista e Anna Fabiani, artista di collage, Mario Giuseppe Tallarico, funzionario della Città metropolitana di Roma Capitale, psicologo, psicoterapeuta e co-fondatore del coordinamento nazionale per la clown terapia, Alessia Bulla, psicolinguista, logopedista e dottoranda in pedagogia Università Tor Vergata e Maria Fabiani, coordinatrice scientifica dei lavori, attivista della conoscenza e docente di metodologia della ricerca presso l’Università di Tor Vergata.