Si procede da anni fra insinuazioni, sospetti, cambi di opinione, accuse. «Wojtyla è oggetto di illazioni offensive e infondate», così si è espresso papa Francesco. In tv Pietro Orlandi aveva dichiarato che Giovanni Paolo II «ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case»