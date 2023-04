Al via la campagna social #GreenMeteoForFuture

E’ partita la campagna social #GreenMeteoForFuture! Il programma “Green Meteo”, in onda su Rai Gulp ogni venerdì alle 20:10 e in replica il sabato alle 8:30, ha lanciato un progetto per interagire con i ragazzi e le ragazze, sensibilizzarli sui temi della sostenibilità e dare spazio alle loro riflessioni e azioni concrete attraverso i profili social del canale.

Per entrare a far parte della community di Green Meteo si dovrà inviare al conduttore Riccardo Cresci una breve clip in formato verticale della durata massima di 1 minuto, per raccontare come si immagina il Pianeta tra 10 anni e/o mostrando eventuali iniziative in corso o realizzate. Il numero da utilizzare per l’invio tramite WhatsApp è 335 1357660. I video verranno pubblicati sulle pagine Instagram e Facebook di Rai Gulp.

“Green Meteo” è un programma realizzato da Rai Kids in collaborazione con Rai Pubblica Utilità, ideato e scritto da Claudia Adamo, con la regia di Massimiliano Sbarra. I dati e le informazioni sono di Aeronautica Militare.