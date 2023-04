La moda è personalizzazione

La Luxury Boutique “Degli Effetti”, in Piazza Capranica a Roma, è stata la prestigiosa cornice del DJ Party organizzato per il lancio di “Ili Milano” – il brand di borse fondato nel 2018 da Roberta Iliprandi.

La storica boutique romana, punto di riferimento per vip nazionali e internazionali, propone da sempre una moda non convenzionale, grazie alla presenza di marchi esclusivi e ricercati. Le borse hanno tutte le caratteristiche che una borsa da donna dovrebbe possedere: sono leggere, capienti, con la tracolla multiuso regolabile. Ogni creazione è composta con diversi tessuti, come il Kamasutra, con fiori oro su sfondo nero o con fiori rosa fluo su sfondo blu, ma anche glitter e colori neutri, per ogni tipo di personalità.

Si tratta di pezzi unici – diversi uno dall’altro, realizzati da maestri artigiani con pellami conciati in Italia. La particolarità di queste borse è la chiusura: una fibbia rotonda, che in realtà funge da “serratura” – all’interno della quale va inserita una piccola lancia, chiave di chiusura e apertura.

All’esclusivo DJ Party sono intervenute – tra gli altri – Anna Pettinelli, Stefania Orlando, Matilde Brandi e Patrizia Pellegrino, volti noti e amatissimi, a cui il brand ha fatto omaggio di borse pensate per loro, che si sono divertite a scambiarsi – da buone amiche quali sono All’evento hanno partecipato anche Marzia Roncacci, Eleonora Albrecht, Claudia Campagnola, Sofia Taglioni, Camilla Petrocelli, Raffaella Paleari. “Mission” del brand ILI MILANO è riuscire a creare qualcosa di unico per le donne, facendole sentire speciali, realizzando borse che si adattino a ciascuna. Degli Effetti continua a stupire e proporre un concetto di moda ad alta personalizzazione.