Al “Charles de Foucauld” si… buttano via i fazzoletti

Il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, in collaborazione con il Centro di Promozione socio-culturale della Parrocchia SS. Salvatore, l’Associazione ACCESS&MOtion e Hal Allergy organizza, un convegno sul tema: “Butta via i Fazzoletti- Di Allergia si può guarire, se sai cosa fare…”.

Il convegno avrà luogo – come meglio specificato nella Locandina allegata – Martedì 28 Marzo, alle 17,30, a Bracciano, Teatro Charles de Foucauld della Parrocchia, via delle Palme n. 6/b.

Sarà illustrato il Libro di Sabrina De Federicis, presente quale relatrice, che tratta delle allergie respiratorie e delle terapie desensibilizzanti.

L’occasione è propizia per lanciare l’iniziativa, già iniziata, di creare nell’ospedale Padre Pio una struttura per la diagnosi e cura delle allergie in quanto attualmente i pazienti si devono recare a Civitavecchia.