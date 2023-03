Un giorno di magia al castello della Castelluccia con Potterland

Dopo aver visto sugli schermi le magie e gli eroi nel mondo magico della Scozia dove si trova la scuola di Harry Potter, ecco che come per magia questo meraviglioso mondo arriva anche a due passi da noi per farci vivere dal vero, questa volta, le esperienze della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. “Potterland”, è così che si chiama l’evento che sarà svolto il prossimo 26 marzo al Castello della Castelluccia. Si tratta di un evento a pagamento organizzato da Experienze.it, in collaborazione con la compagnia San Giorgio e il Drago, volto a far rivivere i vari castelli di Italia, in date diverse, sotto questa nuova magica veste.

Per un solo giorno le porte del Castello della Castelluccia si apriranno per accogliere nei vari corridoi e stanze, che saranno allestiti ad hoc per l’occasione, gli ospiti grandi e bambini che vorranno avvicinarsi a scoprire il mondo di Harry Potter.

Infatti, una volta arrivati al Castello le persone si troveranno catapultati a Diagon Alley dove ci sarà l’incontro con i folletti e i goblin della Gringotts bank che scambieranno una chiave che gli ospiti avranno con i galeoni necessari che serviranno per l’acquisto del materiale utile per frequentare le lezioni della scuola. Presenti all’evento anche il vecchio artigiano intagliatore di bacchette che dalla sua bottega permetterà a tutti i curiosi, che è la bacchetta a scegliere il mago, come da “tradizione” del film. Sarà ovviamente possibile fare delle foto per immortalare questi momenti di divertimento, il tutto proseguendo per le aule della scuola di magia e stregoneria di Monteardente con l’ausilio dei professori che mostreranno anche come eseguire alla perfezioni alcuni incantesimi tramite lezioni di pozioni, erbologia e difesa contro le arti oscure. A disposizione anche la sarta più famosa di tutto mondo magico che guiderà gli ospiti tra aghi, fili e rocchetti a scegliere la divisa perfetta, cogliendo la vera natura di ogni partecipante.

Insomma, un evento unico nel suo stile che unirà le famiglie, e non solo ad immergersi per un giorno nei compagni del famoso Harry Potter.

Claudia Reale

Redattrice L’agone