Il covid? A breve sarà paragonato a un’influenza

“Il Covid è sul punto di diventare come un’influenza stagionale”. È quanto afferma l’Oms. I casi in Italia, nella settimana 10-16 marzo 2023, sono stati 23.730, con una variazione di -1,1% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 23.988). I decessi sono stati invece 212 (contro i 216 della settimana precedente). In totale sono stati eseguiti 452.747 tamponi. Il tasso di positività è al 5,2% (+0,2% negli ultimi 7 giorni) secondo i dati del bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute.