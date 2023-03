Fiera dei Saperi e Sapori, domani al Granarone incontro di preparazione con imprese e commercianti

In previsione della prima edizione della Fiera dei Saperi e dei Sapori, in programma sabato 1 aprile dalle ore 09:00 alle ore 19:00 in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, la Delegata alle Politiche di Promozione Economica del territorio Arianna Petrolati, promotrice dell’evento, ha organizzato per domani, giovedì 16 marzo alle ore 15:00 un incontro all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone al quale sono invitati a partecipare negozianti, imprenditori, produttori enogastronomici ed artigiani del territorio.

“Quello della Fiera dei Saperi e dei Sapori è un progetto sul quale sto lavorando da molto tempo e che, con la presenza costante e la guida del Sindaco Elena Gubetti, è divenuto realtà – ha detto la Delegata Arianna Petrolati – si tratta di una data sperimentale quella del 1° aprile, ma ci sono tutti i presupposti affinché sia una giornata di festa che puntiamo a far diventare un appuntamento stabile e costante all’interno della nostra città. Sono già tanti infatti gli imprenditori del territorio che in queste settimane hanno manifestato interesse e volontà a voler partecipare. Domani, incontreremo nuovamente tutti, in un’assemblea aperta che si svolgerà al Palazzo del Granarone. Sarà occasione per pianificare l’organizzazione della prima data e per conoscere nuove realtà interessate a rendere grande questo progetto. Sono tutti invitati: idee, proposte e quant’altro sarà estremamente ben accetto”.