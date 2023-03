Anguillara Sabazia, la cultura viaggia a gonfie vele su “Barchette di carta”

Anguillara Sabazia, più precisamente Spazio Porta del Parco, si apre all’arte e alla cultura con “Blooming” la giornata che rafforza e coltiva il sentimento di comunità che trascende l’età e unisce le persone.

Tra talk, reading, espositori, autori ed editori, fotografi e illustratori, laboratori per bambini, l’associazione culturale “Barchette di carta Aps” ha messo in piedi una giornata all’insegna della scoperta di quelle realtà presenti sul territorio, ma non viste dai più.

L’evento, ricco di ospiti, riempiva tutta la struttura e permetteva ai visitatori di immergersi nelle attività proposte e, tra chi ha ascoltato un talk che trattava la spiritualità nella società moderna, “Paure ancestrali: simboli e immagini dell’orrore”, e chi invece ha assistito alle parole recitate per presentare “Corri”, il libro di Roberto Di Sante, persone di ogni età sono state capaci di godersi la cultura sotto ogni tipologia di forma.

Gli adulti hanno potuto rilassarsi ascoltando della musica jazz dal vivo, ammirare delle fotografie esposte da alcuni fotografi locali, come Andrea De Ieso, mentre i loro figli si divertivano ad esprimere la loro creatività attraverso vari laboratori artistici, tra la pittura e il fumetto , con l’associazione “Sintònia” e Manuela Scozzafava.

“Blooming” è stato un viaggio, fatto di parole, di ascolto, di incontro che ha permesso di prendere una pausa dal reale ricaricando lo spirito, tra risate, esperienze di vita, letture e tanta cultura.

<<Abbiamo raccontato la primavera, l’abbiamo dipinta. Abbiamo parlato di arte e l’abbiamo esposta. Nulla sarebbe stato possibile senza voi. Pubblico e partecipanti>>, affermano con gratitudine i ragazzi del direttivo dell’Associazione “Barchette di Carta Aps”, che sono impazienti di ritrovare l’entusiasmo di “Blooming” nei giorni del 15 e 16 aprile con la seconda edizione della “Festa del libro e degli autori”.

Se qualcuno volesse comunicare con loro, lo può fare scrivendo all’indirizzo mail seguente:segreteria@barchettedicarta.it

Claudio Colantuono

Redattore L’agone