Anna Silvia Angelini presenta il libro ” Legate da un sottile filo rosso”

In occasione della rassegna letteraria della non violenza organizzata dall’associazione Artemisia Gentileschi, domenica 19 marzo alle ore 18.30 nella splendida cornice di Villa Giordanelli a Scalea (CS) verrà presentato il libro “Legate da un sottile filo rosso” di Anna Silvia Angelini scrittrice, presidente AIDE Nettuno, il cui libro è stato presentato a Casa Sanremo writer a Febbraio in occasione del festival di Sanremo.

Un libro intenso e intriso di significato, che affronta le sfumature della violenza, ricercando nella storia e nella cultura, risposte ad interrogativi sempre più comuni.

Interverranno oltre al sindaco di Scalea Giacomo Perrotta e il padrone di casa Andrea Fama, il giornalista Roberto Ormanni +, il grafologo Giuseppe Miraglia, e la criminologa Maria Rita Valente, modera Rossella Pagano. “Una rassegna itinerante che scandirà temporalmente le quattro domeniche del mese dedicato alla donna, permettendo una sensibilizzazione e diffusione capillare delle iniziative previste, al fine di dare un senso a questa circostanza – ha riferito l’autrice . Il libro mette in evidenza quanto il ruolo della donna contemporanea sia ancora agganciato a degli stereotipi storici.