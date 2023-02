Maurizio Costanzo, lunedi il funerale

La camera ardente sarà allestita dalle 10:30 di sabato in Campidoglio. La chiusura è prevista domenica alle 18. I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle 15, in forma solenne, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. La formula delle esequie solenni è prevista in caso di eventi luttuosi che colpiscano in modo particolare la coscienza comune. Funerali solenni sono stati celebrati anche per Alberto Sordi, morto esattamente vent’anni fa, il 24 febbraio 2003, nella basilica di San Giovanni in Laterano, con 250mila persone in piazza. E per Mike Bongiorno nel 2009, nel Duomo di Milano.