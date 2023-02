C’è il 1° P.C.T.O. nel centro addestrativo aviazione esercito (a Viterbo)

Riceviamo e pubblichiamo – Il 24 si è concluso il 1° di due P.C.T.O. a favore degli studenti del 4° anno ed a seguire, fine mese di marzo p.v., agli studenti del 5° anno dell’Istituto Tecnico Paritario “Salvo D’Acquisto”, ad indirizzo aeronautico, di Castel Giuliano -Bracciano- presso il “Centro Addestrativo Aviazione Esercito” in Viterbo.

L’acronimo P.C.T.O. sta per “Percorso per le Competenze Trasversali per l’Orientamento”, ex Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.).

Con la legge 107/2015 è stato reso obbligatorio per i trienni di tutte le scuole secondarie di secondo grado e prevede un pacchetto di ore di formazione da svolgere direttamente nell’ambiente lavorativo. Questa metodologia didattica permette agli studenti di affiancare alla formazione teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato, favorendone così il loro inserimento in una dimensione organizzativa funzionante ed esterna alla vita scolastica. Infatti la progettazione del percorso deve contribuire a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

A tal proposito è stato individuato il Centro Addestrativo Aviazione Esercito quale Ente ospitante per i P.C.T.O. ad indirizzo aeronautico “Condotta del Mezzo”.

Negli accordi preliminari fra la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lucia DUTTO, ed il Comandante del Centro, Colonnello Andrea CERCOLANI, sono stati indicati nell’anno scolastico due periodi: il primo, a favore della 4^ classe T.L.; il secondo, per la 5^ classe T.L..

In questa prima occasione, che ha avuto inizio lunedì 20 febbraio con la simpatica accoglienza di saluto di “ben venuto” del Capitano SARTORI, Istruttore di volo delegato dal Comandante del Centro, ha stemperato quel clima iniziale di diffidenza degli alunni, dovuta al nuovo ambiente scolastico-lavorativo. La sua esposizione sull’Aviazione dell’Esercito ed in particolare del Centro Addestrativo Aviazione Esercito ha destato particolare interesse. Inoltre, l’illustrazione del programma settimanale, di come sarebbe stato sviluppato nei giorni a seguire, ha dato modo agli studenti di orientarsi alle attività teorico-pratiche che sarebbero state svolte.

Gli studenti come da programma hanno seguito lezioni teoriche e sviluppato attività pratiche di condotta del volo sui simulatori degli elicotteri AB 205 e A 129, con grandissimo interesse, entusiasmo e curiosità. Gli istruttori con la loro professionalità, hanno saputo guadagnarsi la stima e la simpatia degli alunni.

All’ultima giornata di P.C.T.O. è stata dedicata la spiegazione del servizio Antincendio Aeroportuale a cura del personale specifico con relativa dimostrazione di intervento su ipotetico incidente aereo in atterraggio e visita alla Sala Museale.

Alla conclusione del “Percorso” il Ten. Col. Francesco FELLI, in rappresentanza del Colonnello CERCOLANI, coadiuvato dal Capitano SARTORI e dal Tenente Di GIUSEPPE, ha consegnato a ciascun allievo l’attestato di partecipazione ed il diploma di “Pilota di elicottero virtuale”.

Si ringrazia il Comandante ed il personale interessato alle varie attività, per la disponibilità, per la gentilezza e per l’ospitalità.

Speriamo di continuare questa interessante e positiva esperienza.

Grazie AVIAZIONE ESERCITO, Grazie CENTRO ADDESTRATIVO AVIAZIONE ESERCITO. Gianfranco Vadrucci

Tutor scolatico