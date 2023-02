Il “Vian” solidale con la ragazza aggredita a Bracciano

Il Dirigente Scolastico e tutta la comunità educante del Liceo Scientifico Statale “I.

Vian” esprimono piena solidarietà alla famiglia della nostra assistente

amministrativa S.B. per il grave atto di violenza a danno della figlia, avvenuto il

giorno 15 febbraio scorso in zona La Rinascente a Bracciano. La giovane, suo

malgrado, è stata vittima di una vile e brutale aggressione di matrice fascista.

Il nostro Istituto condanna fermamente e inequivocabilmente ogni forma di

violenza perpetrata in nome di ideologie lesive del libero pensiero e della libera

espressione.

Ci sconcerta inoltre, la totale mancanza di senso civico che ha consentito che

l’aggressione si perpetrasse in pieno giorno senza che nessuno sentisse il

bisogno di soccorrere la donna. Questo evento ci motiva a lavorare più

alacremente per costruire una cittadinanza attiva, consapevole e critica, rispettosa

dei principi democratici, sostenuta da percorsi formativi di qualità che vedranno

sempre il nostro Istituto quale parte attiva e propositiva, in sinergia con tutte le

agenzie educative del territorio.

Lucia Lolli

Il dirigente scolastico