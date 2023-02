Cerveteri, contributi per il pagamento degli affitti, aperto il bando

Riceviamo e pubblichiamo – Fino alle 12 di venerdì 7 aprile è possibile presentare domanda per ricevere un contributo per il pagamento degli affitti di casa.

Requisiti necessari

Residenti nel comune di Cerveteri o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e studio nel comune di Cerveteri;

I cittadini italiani, appartenenti all’Unione Europea o extracomunitari ma in possesso di regolare permesso di soggiorno;

Reddito Isee non superiore a 14mila euro;

Reddito Isee non superiore a 35mila euro e che abbiano subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%

Per presentare domanda, via pec a comunecerveteri@pec.it oppure all’ufficio protocollo sito al Parco della Legnara.