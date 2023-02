Carnevale in allegria a Bracciano

Nella splendida cornice del Centro storico e del Palazzo Comunale, si è concluso il

Carnevale. Giornate all’insegna del sorriso e del divertimento per i bambini e per gli

Hanno sfilato con grande responsabilità e piacere facendo felici le persone che

aspettavano momenti di aggregazione e spensieratezza, dimenticando per un giorno il

periodo pandemico e le guerre.



Un plauso a tutti i volontari, protezione civile, Comune, associazione commercianti, polizia

comunale, associazione per il Carnevale braccianese, Pro loco di Bracciano e

Ass. Camminare per unire, AVAB e non per ultimi scuole e i Rioni.

A conclusione della magnifica sfilata, si sono avute le premiazioni, alla presenza di

centinaia di persone. Riportiamo le premiazioni:

Carri:

Vigna di Valle “Arrivano i dollari”

Pisciarelli “W la campagna”

Rione Monti “C’era una volta il west”

Mascherate:

Asilo Nido Il piccolo riccio “La banda del riccio”

Scuola Tittoni IC Bracciano “Le principesse”

Scuola T.Silvestri Via dei Lecci “Gli egiziani”

PYT School dance “W gli anni 90”

Centro Anziani Luce del sole “Il burraco del sole”

House Garden “Belle e Bestia”

Gli amici di Monica “Maleficent incontra Aurora”

Vincitori

Carri: Vigna di Valle

Mascherate: House Garden “Belle e Bestia”.

Non resta che aspettare e augurarci un futuro migliore e tanta serenità. L’agone nuovo, si associa ai ringraziamenti e augura una vera svolta di sviluppo, pace e grande coesione sociale.

L’agone

La redazione