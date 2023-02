Turchia e Siria, la più grande tragedia del secolo

Sale drammaticamente e si aggrava ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. In Siria ammonta a 5.273 morti, secondo l’ultimo bilancio pubblicato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani. La Turchia ha confermato 24.617 morti, portando il numero totale delle vittime a 29.890. I dati relativi alla Siria sono suddivisi per aree: 2.063 nelle regioni controllate dal governo del presidente Bashar al Assad e 3.210 nelle aree sotto controllo dell’opposizione. L’Osservatorio, organismo indipendente con sede a Londra e fonti interne alla Siria, stima che il numero totale dei morti raggiungerà i 7.000 nel Paese e avverte anche che centinaia di persone risultano ancora disperse.