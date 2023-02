Giovanni Malagò rassicura l’Italia dello short track, Arianna Fontana non lascerà la nostra Nazionale per gareggiare alle Olimpiadi di Milano-Cortina con gli Stati Uniti, come aveva lasciato a intendere qualche giorno fa, con un lungo post su Instagram: “Mi ha chiamato lo scorso fine settimana – ha detto il presidente del Coni – e poi ci siamo sentiti diverse volte. Ci tengo a dirlo: Arianna Fontana continuerà a gareggiare per Italia. Questo non è in duscussione. E penso sia bella notizia”.