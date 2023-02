Zelensky vuole affrettare i tempi d’ingresso nella Ue

Secondo le autorità ucraine l’esercito russo ha bombardato Pokrovsk, nella regione di Donetsk, usando munizioni a grappolo ad alto potenziale esplosivo. Che sono vietate. Ma i residenti hanno riferito di aver sentito 40 esplosioni. Lo scrive Rbc-Ucraina. Intanto

il presidente Zelensky ha affermato che il suo Paese, devastato dalla guerra, merita di iniziare i negoziati di adesione all’Ue “già quest’anno”. “Credo che l’Ucraina meriti di avviare i negoziati per l’adesione all’Unione europea già quest’anno”, ha dichiarato il leader ucraino in vista del vertice Ue-Ucraina che si terrà oggi a Kiev. “Solo insieme, un’Ucraina forte e un’Unione europea forte, possono proteggere la vita che apprezziamo”, ha aggiunto il capo dello Stato ucraino, precisando che “la nostra ulteriore integrazione dovrebbe dare energia e motivazione alla nostra gente per combattere nonostante eventuali ostacoli e minacce”.