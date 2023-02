L’anarchico in sciopero della fame da ottobre contro il 41bis, ha fatto pervenire al Dap una dichiarazione nella quale esprime la sua volontà perché non si proceda con l’alimentazione forzata, nel caso in cui le sue condizioni peggiorassero al tal punto e fosse incosciente. Intanto la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi all’uscita dal carcere milanese di Opera dove ha incontrato Alfredo Cospito ha riferito di averlo trovato in condizioni allarmanti