Lo storico Evngelista ricorda le devastazioni del conflitto bellico

Sabato 4 febbraio alle ore 10,30 al centro anziani di Lanuvio di Piazza della Maddalena avrà luogo un incontro pubblico con Leonio Evangelista, ex Sindaco di Lanuvio, storico locale e preziosissimo testimone delle terribili devastazioni del periodo della Seconda Guerra Mondiale nel nostro paese. Evangelista interverrà a ricordare, in particolare alle nuove generazioni, l’importanza di proseguire e di non mandare disperso il suo lavoro di testimonianza e ricerca continua.

All’incontro saranno presenti e interverranno il sindaco di Lanuvio Andrea Volpi, il Presidente del Consiglio Alessandro De Santis, la Consigliera Delegata agli Affari Generali Luisa Linari e il Parroco di Lanuvio don Nicola Garuccio.