Greenaccord propone una tavola rotonda sul futuro dell’economia circolare nel Lazio

L’Europa accelera sulla strada dell’economia circolare facendone un pilastro di quella transizione ecologica che dovrebbe aiutarci a superare la crisi climatica, la crisi economica, il degrado ambientale, la incipiente scarsità di molte risorse essenziali. L’Italia procede a macchia di leopardo. Eccellenze emergono da nord a sud. Comuni e regioni con tempi e velocità diverse intraprendono il cammino indicato dalla UE. Alcune regioni restano indietro, fra cui il Lazio che si attesta al terzultimo posto fra le regioni per la percentuale di raccolta differenziata.

In questo contesto il tema dei rifiuti entra prepotentemente nel dibattito elettorale del Lazio: tema prioritario che influenza la formazione delle coalizioni e rischia di divenire determinante in una competizione elettorale dagli esiti incerti.

Greenaccord invita i tre candidati più accreditati alla Presidenza della Regione, Francesco Rocca, Alessio D’Amato e Donatella Bianchi, ad illustrare la loro posizione sull’argomento in una tavola rotonda a cui parteciperanno Roberto Scacchi di Legambiente, Andrea Filpa del WWF, Natale Di Cola della CGIL, Elio Rosati di Cittadinanzattiva e Massimiliano Chiodi del Comitato Future Generazioni.

La tavola rotonda, moderata dal giornalista Marco Gisotti, si svolgerà il 3 febbraio alle ore 10, a Roma, nella sala Giubileo della Università LUMSA, in via di Porta Castello 44, e sarà preceduta dalla proiezione in anteprima di una sintesi del documentario “Oltre i Luoghi Comuni” in cui Igor Staglianò intervista Luca Mercalli e raccoglie le testimonianze degli amministratori di 13 Comuni ed Aree Metropolitane che eccellono nella applicazione dell’economia circolare nella gestione dei rifiuti.

Appuntamento in streaming su lanuovaecologia.it