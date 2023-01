Castel Romano, incendio di vaste proporzioni

A Castel Romano è divampato un vasto incendio nella zona commerciale tra Roma e Pomezia, in via del Ponte di Piscina Cupa. E’ accaduto poco dopo le 22 di lunedì 30 gennaio, a fuoco lo store “Orizzonte”. Carabinieri e Polizia indagano sulle cause, sul posto una ventina di mezzi dei vigili del fuoco, tra cui un carro schiuma e quattro autoscale. I pompieri hanno lavorato duramente di notte per spegnere il fuoco ed evitare che le fiamme si propagassero. Le fiamme hanno distrutto l’edificio, oltre a provocare il crollo di una parte del tetto.