Volley, a Ladispoli le finali del “Trofeo del decennale del settore pallavolo”

Il 29 gennaio si disputeranno le finali del “Trofeo del decennale del settore pallavolo” di Opes, con il patrocinio della città di Ladispoli, presso il nuovo palazzetto dello sport. La presentazione ufficiale dell’evento si svolgerà 27 gennaio alle ore 12.00 presso la biblioteca comunale di via Caltagirone, alla presenza delle associazioni sportive, in occasione dell’incontro “Tavola rotonda sullo sport e non solo” sulle attività del settore pallavolo Opes. Si parlerà delle iniziative per promuovere sport, cultura e turismo con un approccio più olistico e includendo i giovani e le loro famiglie che sono il motore della società.