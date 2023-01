“Verdezero da Veleno, situazione”. “Veleno da Verdezero: obiettivo identificato, lo abbiamo catturato”. Sono i concitati secondi in cui i carabinieri del Ros comunicano ai colleghi che il boss Matteo Messina Denaro e’ stato arrestato all’esterno della clinica privata “La Maddalena”, a Palermo. Il ricercato numero uno in Italia, bloccato dagli agenti, non ha opposto resistenza e ha subito rivelato la sua reale identita’, mentre i carabinieri urlavano di gioia e si abbracciavano.