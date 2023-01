Anguillara, c’è il 1° gruppo di lettura alla biblioteca comunale “Angela Zucconi”

La lettura è un’attività solitaria?

Non necessariamente; partecipando ad un gruppo di lettura si possono aprire nuovi orizzonti, perché ci può venire proposto un libro che non avremmo scelto da soli.

Partecipando ad un gruppo di lettura abbiamo la possibilità di socializzare con

persone che condividono con noi la nostra stessa passione per i libri.

Partecipando ad un gruppo di lettura abbiamo la possibilità di capire il punto di vista

degli altri.

Per tutti questi motivi il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino ha dato vita al

progetto:

“10 LETTORI VS 10 SCRITTORI”!

Le 10 biblioteche del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino

organizzano un gruppo di lettura in ciascuna biblioteca, composto da 10 lettori.

Forniscono ogni mese al gruppo di lettura 10 copie di un romanzo scelto tra i

vincitori dei principali premi letterari italiani e internazionali.

Ospitano una volta al mese la riunione del gruppo di lettura: si commenta insieme il

libro letto e viene consegnato un nuovo libro.

I titoli proposti sono in totale 10 = 10 mesi di lettura condivisa garantiti!

Le riunioni del gruppo di lettura della Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” di

Anguillara Sabazia, avranno luogo una volta al mese; si parte martedì 31/01/2023 ore 17:00.

Se siete interessati a prendere parte all’iniziativa contattateci all’indirizzo email:

prenotazioni.biblioteca.ang@gmail.com

o al numero di telefono:

06 9960 7548