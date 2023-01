Ultimo giorno di “omaggio”, domani le esequie di Benedetto XVI

Terzo e ultimo giorno per l’omaggio al Papa emerito Benedetto XVI, nella Basilica di San Pietro. Da questa mattina alle 7 un flusso di persone senza fine si è formato per visitare la salma di Ratzinger. Nel frattempo si stanno ultimando i preparativi per il funerale del pontefice, che saranno celebrati domani mattina da Papa Francesco. Fino a questa sera il corpo di Ratzinger resterà esposto ai fedeli all’interno della basilica. Questi ultimi intanto continuano a lasciare un personale ricordo in merito al Papa Emerito.